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Ev sahibi olmak kolaylaşıyor

Ev sahibi olmak isteyenlerin izlemesi gereken yolları belirledik.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 16:00..
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Ev sahibi olmak kolaylaşıyor

Bir ev sahibi olmak, hemen hemen herkesin hayali. Ancak ucuza ve kolay bir şekilde ev almak için bazı yollar izlenmesi gerekiyor.

Ev sahibi olmak kolaylaşıyor

KONUT HESABI AÇIN

Öncelikle kendinize bir konut hesabı açarak işe başlayabilirsiniz. Bilindiği gibi konut ve çeyiz hesabıyla ev sahibi olmak isteyenlere devlet destek sağlıyor. 5 yıllık süren birikimin ardından devlet, 25 bin liralık yardım yapıyor.

TOKİ'YE BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

TOKİ'nin başlattığı sosyal konut projesi ile birlikte bazı illerde konut inşa edilecek. Şirketten alınacak ev, kira öder gibi ev sahibi olmanın da önünü açıyor.

Ev sahibi olmak kolaylaşıyor

KONUT KREDİSİ SEÇENEĞİ

Son seçenek olarak konut kredisi almak. Bankaların konut kredisi faiz oranları yüzde 1,28 seviyelerinde seyrediyor.

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