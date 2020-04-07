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Evanjelizm nedir

Evanjelizm, genel anlamıyla İnciller hakkında vaaz vermektir. İsa üzerinde yoğunlaşan bu vaazların amacı, Hristiyan olmayanları bu dine davet etmektir.

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Evanjelizm nedir

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik İncil’in her birine "evanjel" denir.

Yunanca "iyi haber" ya da "genel olarak kabul edilen gerçek" anlamına gelen evangelion’dan gelmektedir. Bu kelimeden türetilerek, İncil yazarlarına "Dört Evanjelist" denmiştir.

EVANJELİST VE EVANJELİK

Evanjelizm sözcüğü Kitab-ı Mukaddes'e dönmek veya yönelmek anlamına gelir.

Evanjelist ve evanjelik kelimeleri farklı anlamlara gelmektedir. Evanjelist sözcüğü, en basit anlamıyla "Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi" anlamına gelir. Evanjelik sözcüğü ise daha çok Protestan Kilisesi'nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır.

Evanjelizm nedir

PROTESTAN VEYA LUTHERCİ OLARAK ALGILANIYOR

Evanjelikler, ABD'yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen Protestan mezhebi Puritenler'in devamıdır. Evanjelizm merkezli bu akımın mensuplarına ve zamanla liberal Protestanlar haricindeki tüm Protestanlar'a Evanjelik denmeye başlanmıştır (20. yüzyılın sonları, 21. yüzyılın başı). Ayrıca Martin Luther, reformları esnasında kurduğu kilise hareketi için bu ismi kullanmıştır. Bu nedenle Kıta Avrupası'nda Evanjelik sözcüğü, Protestan veya Lutherci olarak algılanır.

EVANJELİZMİN TEMELLERİNİ ATAN 3 KİŞİ

Evanjelizmin temelleri İngiliz George Whitefield (1715-1770), Methodizm'in kurucusu John Wesley (1703-1791) ve Amerikalı filozof ve teolog Jonathan Edwards (1703-1785) tarafından atılmıştır. Bu üç kişi Amerika'nın en büyük Protestan mezhebi olan Baptistlerin ve Metodistlerin oluşumunun temel taşlarıdırlar.

Evanjelizm nedir

HRİSTİYAN TOPLUMUNUN TUTUCU KANADI

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1820'lerde genelde Hristiyanlık inancı için kullanılan Evanjelizm, 19’uncu yüzyıldan itibaren iki ayrı koldan ilerlemeye başlamıştır. Charles G. Finney ile Amerikan halkının dönüşümünün sağlanması ile devrimcilik anlamı kazanmış diğer taraftan Playmouth Kardeşliği hareketinin kurucusu John Nelson Darby'nin öncülüğünde radikal bir dini yorumu temsil etmeye başlamıştır. Bugünkü Evanjelizm, Amerika'daki Hristiyan toplumunun tutucu kanadını temsil etmektedir.

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