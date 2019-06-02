Evcil hayvan otelleri bayram rezervasyonlarıyla doldu

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini kent dışında geçirmek isteyen Adanalılar, küçük dostlarını emanet etmek için güvenilir evcil hayvan otellerine yöneldi.

DOLULUK YÜZDE YÜZE ULAŞTI

Çukurova ilçesindeki Karaisalı yolunda 22 dönüm alanda 26'sı kapalı, 36 yatak kapasitesiyle hizmet veren evcil hayvan otelinin ortaklarından Mehmet Ali Efe, Ramazan Bayramı'na günler kala rezervasyon oranının yüzde yüze ulaştığını kaydetti.

EMANET EDEMEYEN OTELE BIRAKIYOR

Tatildeyken evcil hayvanlarını kimseye emanet edemeyecek ailelerin ve yalnız yaşayan bireylerin evcil hayvan otellerini tercih ettiğini dile getiren Mehmet Ali Efe, "Çünkü küçük dostlarını profesyonel ellere bırakmak istiyorlar. Komşu, arkadaş ve çevredeki esnafın baktığıyla oteldeki bakım arasında çok fark var. Sürekli veteriner hekim kontrolünde günlük bakımları yapılıyor, mamasından aşısına, psikolojisinden anlık sağlığına, kuaför hizmetlerine kadar küçük dostlarımız sürekli ilgimiz altında" dedi.

PET TAKSİYLE EVLERİNDEN ALIYORLAR

Misafirlerini 'pet taksi' ile evlerinden alıp, tatilin ardından tekrar evlerine bıraktıklarını anlatan Mehmet Ali Efe, "Kedi, köpek dışında zaman zaman çeşitli kuş türlerini de misafir ediyoruz. Küçük dostlarımızın mama saatlerine, spor, gezme ve özel ihtiyaçlarına harfiyen uyuyoruz. Bütün bunları ev ortamını aratmayacak alanlarda yapıyoruz. Kapalı alanlarımızda hassas iklimlendirme sistemi var. Belli hastalıkları önlemek için bu tür küçük nüanslara dikkat etmek gerekiyor. Sabah ve gece bakıcılarımız, veteriner hekimimiz ve veteriner teknikerlerimiz sürekli otelde görev yapıyor. Dostlarımız sosyalleşeceği zaman kendisi gibi sosyal dostlarıyla açık alanda oyun oynuyor. Gün içinde yedikleri mamaların kalorisini atmaları için zamanlar oluşturuyoruz. Çünkü en mutlu köpek, yorgun köpektir. Gün boyu yoruldukça gece mışıl mışıl uyumalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

GÜNLÜK FİYATLARI

Öte yandan, kent genelindeki evcil hayvan otellerinde günlük konaklama ücretlerinin 30-60 TL arasında değiştiği bildirildi.





























