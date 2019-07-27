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Evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Kırıkkale'de bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 27.07.2019 - 05:09..
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Yangın, gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi 973. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası evde mahsur kalan kız çocuğu, durumu itfaiye  ekiplerine bildirdi.

Evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

EVDE MAHSUR KALAN ÇOCUK KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan kız çocuğunu kurtararak, yangına müdahale etti. Öte yandan, yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan bina sakinleri de polis ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale ederken, yangının çıktığı evde mahsur kalan kız çocuğunu da ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

ÇOCUĞUN ANNE VE BABASI İŞTEYDİ

İtfaiye ekiplerinin hem bina dışından merdivenle hem de bina içinden uzatılan hortumlarla müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı evin Yaşar Özbek'e ait olduğu ve yangın sırasında eşiyle birlikte işte olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

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