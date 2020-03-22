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Evde duramayan yaşlı amca: Vallahi karımla kavga ettim

Koronavirüse karşı önlem almak amacıyla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması yasaklanırken, birçok kişi yasağı ihlal etti.

DHA | 22.03.2020 - 12:31..
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle, yetkililer önlem almaya başladı.

Birçok vatandaşın uyarıları dikkate almaması sonucu 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilerin dışarı çıkması yasaklandı.

GÖREVLİLER BROŞÜR DAĞITTI

Muğla'da uyarılara kulak asmayan vatandaşlar, 'sosyal mesafe' tavsiyesine de uymayıp, parklardaki banklarda yan yana oturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık görevlileri, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlem ve tedbirler konusunda otogar, park, pazaryeri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlara içinde bulundukları risk durumu ile ilgili bilgi verip, broşür dağıttı.

Evde duramayan yaşlı amca: Vallahi karımla kavga ettim

"YAN YANA OTURUYORSUNUZ, MESAFE ÇOK YAKIN"

Menteşe Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı önündeki parkta broşür dağıtımı yapan görevliler ile vatandaş arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Görevliler, bankta yan yana oturan iki kişiye, "Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmamanız sizin sağlığınız açısından daha iyi olacaktır. Şu anda yan yana oturuyorsunuz. Özellikle mesafede çok yakın. Kronik hastalar ile yaşlılarda daha çok etkili olduğu için bu süre zarfında evde bulunmanız lazım" uyarısında bulundu.

Evde duramayan yaşlı amca: Vallahi karımla kavga ettim

"EVDE OTURA OTURA KARIMLA KAVGA ETTİM"

Bankta oturan Alaattin Kaya ise uyarı karşısında, "Evde otura otura vallahi karımla kavga ettik." dedi.

Kaya'nın cevabı üzerine sağlık görevlisi, "Sizin sağlığınız daha önemli" deyince Alaattin Kaya, parktan ayrılarak evine gitti.

Vatandaşların birbirleriyle olan mesafeyi korumadıklarını belirten sağlık görevlisi, "Koronavirüs salgını hakkında bilgilendirme çalışmalarımız sürüyor. Halkımızı evde kalmaları ve bireysel olarak kendilerini nasıl koruyacakları hakkında bilinçlendiriyoruz. İnsanlarımızın mesafeyi korumadıklarını fark ettim. Evden dışarıya çıkmamaları konusunda sürekli uyarılar yapılıyor. Bu kritik süreçte bireysel önlemlerimizi alarak kurallara uyulması gerekiyor." dedi.

Evde duramayan yaşlı amca: Vallahi karımla kavga ettim

Evde duramayan yaşlı amca: Vallahi karımla kavga ettim

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