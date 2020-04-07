Evde hijyenin yolu banyolardan geçiyor

Banyolar, evlerimizde daha çok su ile temas ettikleri ve içinde tuvaletlerin de bulunması ile birlikte temizlendiğinden gerçekten emin olmamız gereken mekanların başında geliyor.

Peki temizliğin ana mekanı banyoları temiz tutmanın yollarını biliyor muyuz?

BANYO DOĞRU TEMİZLENMEZSE BAKTERİ ÜREYEBİLİR

Evin en nemli alanı olan banyo, doğru temizlenmediğinde mikrop ve bakterilerin üremesi için elverişli hale geliyor. E-coli ve salmonella gibi birçok bakteri klozet içinde bulunabiliyor, zamanla zemine, sifona, kapı koluna ve dokunulan yerlere de bulaşabiliyor.

HİJYEN YOLUNU UZMANI ÖNERİYOR

Sektördeki bir banyo firmasının İş Geliştirme Müdürü Gani Ergül, suyun ve temizliğin ana mekanı banyoların hijyeni için doğru bir şekilde temizlik yapılmasını savunuyor. İşte Ergül'ün banyoda hijyeni sağlayacak altın niteliğindeki önerileri:

"ZEMİNİ SÜPÜRÜN, ÇÖPLERİ KALDIRIN"

Süpürme işlemine banyonun tek bir köşesinden başlayın ve tek bir alana doğru süpürün. Çöpleri banyodan çıkarın.

"TÜM YÜKSEK TEMAS ALANLARINI DEZENFEKTE EDİN"

Tuvalet, sifon düğmeleri, kapı kolları, musluklar, kağıt havlu dispenserleri, ışık anahtarları ve duvarları unutmayın. Tüm bu noktalar çok fazla temas edildiği için hijyene ihtiyaç duyar.

"ZEMİNİ ZEMİN TEMİZLEME SOLÜSYONU İLE TEMİZLEYİN"

Zemini, süpürgelikleri, fayansları, harçları, tuvalet ve pisuarların etrafındaki alanları ovmak için zemin temizleme solüsyonu kullanın. Dezenfektanların patojenleri öldürmesi için birkaç dakika yüzeyde kalmasını sağlayın.

AYNA VE AYDINLATMALARI TEMİZLEYİN

Nemli bez ile aynaları, lambaları, havalandırma deliklerini, muslukları, fanları ve ışık anahtarlarının tozlarını dezenfektanlarla silin.

"SİFONU ÇEKMEDEN ÖNCE KLOZET KAPAĞINI KAPATIN"

Tuvaleti her yıkadığınızda bakteriler havaya sıçrar ve çevredeki yüzeylere yapışabilir. Bu nedenle, tuvaletin sifonunu çektiğinizde kapağının kapalı olduğundan emin olun.

"TUVALET FIRÇALARINIZI VE KLOZET KAPAĞINI TEMİZLEYİN"

Her kullanımdan sonra temizlenmezse bakteri yayabilecek tuvalet fırçasını temizlemeyi unutmayın. Tuvalet fırçasını dezenfekte edici deterjanlarla yıkayın. En az 6 ayda bir fırçayı değiştirin.

Klozet kapağını günlük olarak bakteri yayılmasını azaltmak için özel olarak tasarlanmış bir ürünle temizleyin.

"BANYONUZU HAVALANDIRIN"

Odadaki nem seviyesini azaltmak için banyonuzu havalandırın veya havalandırma sisteminizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Zeminin tamamen kuruduğuna emin olmak için kuru bir paspas kullanabilirsiniz. Bu uygulama aynı zamanda kayma ve düşme riskini azaltır.

"TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİZİ DİKKATLİ SEÇİN"

Banyo temizliğinde seçilen temizlik sıvılarının ağır kimyasallar içermediğinden emin olun. Mobilyalar için ayrı, seramik yüzeyler için ayrı, çevre dostu temizlik veya dezenfektanları seçebilirsiniz.

"MALZEMELERİ ELDİVEN VE MASKELERLE KULLANIN"

Bu temizlik malzemelerin kullanımı sırasında koruyucu, uygun eldiven ve maskelerin kullanılması gereklidir.

"ELLERİNİZİ DÜZENLİ OLARAK YIKAYIN"

Bakteriler için zemin oluşturdukları için sifonu ve muslukları çok dikkatli bir şekilde gözden geçirin. Musluklar ellerimizle doğrudan temas halinde oldukları için mikropları almak için ideal yerlerdir. Tuvaleti her yıkadığınızda ellerinizi sabunla iyice yıkayın.