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Evde Kal çağrısı Diyarbakır'da karşılık bulmadı

Diyarbakır'da halk, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal" çağrılarına rağmen sokakları doldurdu.

Haber Merkezi |
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Evde Kal çağrısı Diyarbakır'da karşılık bulmadı

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, insanların evlerine çekilmesi istendi.

Evde Kal çağrısı Diyarbakır'da karşılık bulmadı

Tüm yetkililerin ve bilim insanlarının katılımıyla "Evde Kal" kampanyası başlatıldı. Kampanya ve çağrılara rağmen, hala bazı şehirlerimizde kalabalık caddeler gözlemleniyor.

O şehirlerden biri de Diyarbakır.

Evde Kal çağrısı Diyarbakır'da karşılık bulmadı

BANKLARDA YAN YANA OTURDULAR

Habertürk TV canlı yayınına katılan Haberturk Diyarbakır muhabiri, Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nden manzaraları aktardı.

Görüntülerde alışveriş yapan, banklarda yan yana oturan insanlar görülürken, muhabir kimilerinin iş aramak için kimilerinin gezmek için dışarı çıktığını aktardı.

Evde Kal çağrısı Diyarbakır'da karşılık bulmadı VİDEO

 

Evde Kal çağrısı Diyarbakır'da karşılık bulmadı

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