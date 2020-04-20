taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.916
Euro
7.5174
Altın
1680.51
Borsa
98179.82
Gram Altın
373.054
Bitcoin
49529.6

'Evde Kal' uyarısına uymayan ailesini ihbar etti

Çorum'da acil tıp teknisyeni Ali Baki Eke, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uymayarak komşularıyla birlikte bitki toplamak için evden çıkan ailesini, kolluk kuvvetlerine ihbar etti.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

'Evde Kal' uyarısına uymayan ailesini ihbar etti

Kentte, özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyen olarak görev yapan  Ali Baki Eke(24), Osmancık ilçesinde yaşayan ailesinin, komşularıyla birlikte bitki toplamak için kırsal alana gittiğini öğrendi. Eke, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' ve 'sosyal mesafe' çağrılarına uymadığı gerekçesiyle aile bireylerini uyardı. Uyarılarının dikkate alınmaması üzerine Eke, jandarma, polis ve Belediye Zabıta Amirliği'ni arayarak, ailesini ihbar etti.

'Evde Kal' uyarısına uymayan ailesini ihbar etti

'Evde Kal' uyarısına uymayan ailesini ihbar etti

"AİLESİNİ İHBAR ETTİ, SOSYAL MEDYADA DESTEK GÖRDÜ"

Genç teknisyen ailesini ihbar etmesine ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Eke'nin "Tüm Kolluk Kuvvetlerine çağrımdır. Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim. Ateş düştüğü yeri yakar yarın pişman olacağımız hareketlerinden lütfen kaçınalım zorunlu olmadıkça evlerimizde kalalım" yazılı notu, sosyal medyada beğeni topladı.

"İNSANLARIN ŞUURSUZCA GEZMESİNİ ANLAMIYORUM"

Paylaştığı görüntüde evde kal çağrısında bulunan Ali Baki Eke, "Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs pandemisi hala devam etmektedir. Devletimizin aldığı tedbirler 'Evde Kalın' çağrılarına rağmen insanların şuursuzca, bilinçsizce dışarıda gezmelerini hala anlamıyorum. Bugün kendi ailemi, dışarıya çıktıkları için tüm kolluk kuvvetlerini arayarak şikâyette bulundum. İnsanların, tüm vatandaşların bu tedbirlere neden uymadıklarını hala anlamış değilim. Alınan tedbirler, evde kalın çağrıları tüm insanlığın sağlığı için. Lütfen evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.

İlginizi Çekebilir
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
Rize'de bir vatandaş, markete gitmek yerine drone ile siparişlerini tedarik ediyor.
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
Görevleri sırasında koronavirüse yakalanan, ancak sağlıklarına kavuşan 112 Acil Servis çalışanları, mücadelenin devam ettiğini söyleyerek 'Evde Kalın' çağrısı yaptı.
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
31 kentte sokağa çıkma yasağı sırasında sıkılan bazı vatandaşlar, dışarı çıkamayınca çatıda mangal yaparak kendini teselli etti.
Bakan Albayrak: Aşamayacağımız hiçbir sorun yok
Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
115
Sokağa çıkma yasağı bitti
Sokağa çıkma yasağı bitti
182
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
19
Nijerya'da silahlı saldırılarda 47 kişi öldürüldü
Nijerya'da silahlı saldırılarda 47 kişi öldürüldü
2
Yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca
Yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca
7
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
9
'Evde Kal' uyarısına uymayan ailesini ihbar etti
'Evde Kal' uyarısına uymayan ailesini ihbar etti
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir