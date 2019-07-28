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Balkonda mahsur kalan kedi için canını tehlikeye attı

Ordu'da fuel oil kuyusuna düşen kediyi içine girerek kurtaran gencin ardından, Sivas'ta da hayvansever bir genç, boş bir evin balkonunda mahsur kalan kediyi, hayatını riske atma pahasına kurtardı.

İHA | 28.07.2019 - 06:46..
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Balkonda mahsur kalan kedi için canını tehlikeye attı

Ali Baba Mahallesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan boş bir evin balkonunda yaklaşık 4 gündür mahsur kaldığı düşünülen kediyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Balkonda mahsur kalan kedi için canını tehlikeye attı

Balkonda mahsur kalan kedi için canını tehlikeye attı

KEDİ TAHTAN GEÇMEYİ REDDETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri ev sahibine ulaşmaya çalıştı fakat ev sahibinin İstanbul’da olduğu öğrenildi. Ekipler kendi çabalarıyla kediyi kurtarmak istedi. Yan apartmanın çatısından kedinin mahsur kaldığı balkona tahta konuldu. Fakat yine de fayda etmedi.

Balkonda mahsur kalan kedi için canını tehlikeye attı

10 METRE YÜKSEKTE MERDİVEN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

Daha sonra durumu fark eden hayvansever bir genç, kedinin mahsur kaldığı apartmanın bitişiğinde bulunan apartmanın çatısından balkona merdiven dayadı. Yaklaşık 10 metrelik bir yükseklikten canını hiçe sayarak geçen hayvansever genç dayadığı merdivenden balkona girerek kediyi kurtardı.

Balkonda mahsur kalan kedi için canını tehlikeye attı

"İNSANLIK NAMINA KEDİYİ KURTARDIK"

Kediyi kurtaran hayvansever genç Ümit Nair, kediyi kurtarırken düşüp ölme riskinin çok olduğunu belirterek, "Kedi balkona tırmanmıştı.1 haftadır oradaydı. Bizde insanlık namına kendi imkanlarımız ile kediyi kurtardık. Apartmandan balkona merdiven dayadım. Geçtim kediyi kurtardım. Canımı hiçe saydım mecbur saymak zorundaydım. Düşsem ölme riskim çoktu. Ben zaten onu göze almıştım" dedi.

Balkonda mahsur kalan kedi için canını tehlikeye attı

Balkonda mahsur kalan kedi için canını tehlikeye attı

Balkonda mahsur kalan kedi için canını tehlikeye attı

Balkonda mahsur kalan kedi için canını tehlikeye attı

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