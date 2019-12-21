Evde silahla oynarken arkadaşını öldürdü

İzmit'ti 17 yaşındaki lise öğrencisi Batuhan Demirhan, arkadaşlarını ders çalışmak için Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak'taki evine davet etti.

Sabah saatlerinde evde buluşan 4 arkadaş, bir süre ders çalıştı.

TABANCA KAZARA ATEŞ ALDI

Daha sonra Batuhan Demirhan, babasına ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı. Ardından tabancayı aynı yaştaki T.K. adlı, liseli aldı. Ancak T.K.'nin oynadığı tabanca, aniden ateş aldı. Çıkan kurşun, Batuhan Demirhan'ın sırtına isabet etti.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Demirhan, isimleri öğrenilemeyen diğer 2 arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Batuhan Demirhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

T.K. polis tarafından gözaltına alınırken, diğer 2 arkadaş da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.