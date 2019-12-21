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Evde silahla oynarken arkadaşını öldürdü

İzmit’te ders çalışmak için bir araya gelen 4 liseliden birinin oynadığı tabanca yanlışlıkla ateş alınca, ev sahibi olan öğrencinin sırtına isabet etti. 17 yaşındaki liseli, hayatını kaybetti.

DHA | 21.12.2019 - 14:15..
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İzmit'ti 17 yaşındaki lise öğrencisi Batuhan Demirhan, arkadaşlarını ders çalışmak için Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak'taki evine davet etti.

Sabah saatlerinde evde buluşan 4 arkadaş, bir süre ders çalıştı.

Evde silahla oynarken arkadaşını öldürdü

TABANCA KAZARA ATEŞ ALDI

Daha sonra Batuhan Demirhan, babasına ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı. Ardından tabancayı aynı yaştaki T.K. adlı, liseli aldı. Ancak T.K.'nin oynadığı tabanca, aniden ateş aldı. Çıkan kurşun, Batuhan Demirhan'ın sırtına isabet etti.

Evde silahla oynarken arkadaşını öldürdü

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Demirhan, isimleri öğrenilemeyen diğer 2 arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Batuhan Demirhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evde silahla oynarken arkadaşını öldürdü

POLİS GÖZALTINA ALDI

T.K. polis tarafından gözaltına alınırken, diğer 2 arkadaş da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Evde silahla oynarken arkadaşını öldürdü

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