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Evdeki duşun kapısı uyuşturucu bahçesine çıktı

İtalya'da ihbar üzerine bir eve yapılan baskında 500 metrekarelik uyuşturucu tarlasına ulaşıldı.

DHA | 04.10.2019 - 18:03..
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İtalya'nın Cagliari şehrinde ihbar üzerine bir eve operasyon düzenlendi.

Polis, evin banyosunda gizli bir kapı gördü. Kapıyı açan ekipler gözlerine inanamadı.

Evdeki duşun kapısı uyuşturucu bahçesine çıktı

DUŞTAN DEPOYA AÇILAN KAPI

Duşun içinden açılan kapıdan, içine esrar bitkisi dikilmiş yüzlerce kovanın bulunduğu 500 metrekarelik bir depoya ulaşan polis, burada milyonlarca dolarlık maliyeti olan uyuşturuculara el koydu.

Evdeki duşun kapısı uyuşturucu bahçesine çıktı

EV SAHİBİNE GÖZALTI

Evde yapılan aramada ayrıca silah ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, 30 yaşındaki şüpheli ev sahibi gözaltına alındı.

Evdeki duşun kapısı uyuşturucu bahçesine çıktı

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