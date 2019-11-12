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Evdeki elektrikle ısınan yatak patladı

Çin’de bir evde, elektrikle ısıtmalı yatak patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda, yaralanan olmadı.

DHA | 12.11.2019 - 13:44..
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Çin’in Hebei bölgesindeki Tangshan kentinde, bir evde meydana gelen patlama korkuttu.

KAMERA KAYDETTİ

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, evinde oturduğu sandalyede televizyon izleyen kadının arkasındaki elektrikle ısıtmalı yatağın, aniden patladığı görüldü.

Çin'de ısıtıcılı yatağın patlama anı İZLE

ARIZALANDI, PATLADI

Patlama sırasında yatağın iç kısmından alevler çıktığı ve odanın dumanla kaplandığı görüntülere yansırken, kadın korkarak odadan kaçtı. Yerel medya, yatağın elektrik arızası sonucu patlamış olabileceğini bildirdi.

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