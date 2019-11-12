Evdeki elektrikle ısınan yatak patladı

Çin’in Hebei bölgesindeki Tangshan kentinde, bir evde meydana gelen patlama korkuttu.
KAMERA KAYDETTİ
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, evinde oturduğu sandalyede televizyon izleyen kadının arkasındaki elektrikle ısıtmalı yatağın, aniden patladığı görüldü.
Çin'de ısıtıcılı yatağın patlama anı İZLE
ARIZALANDI, PATLADI
Patlama sırasında yatağın iç kısmından alevler çıktığı ve odanın dumanla kaplandığı görüntülere yansırken, kadın korkarak odadan kaçtı. Yerel medya, yatağın elektrik arızası sonucu patlamış olabileceğini bildirdi.