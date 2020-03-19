Evden çalışanların molalarda oynayabileceği 10 futbol oyunu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında, binlerce insan yaşamını yitirdi.

Şu anda daha çok Avrupa ülkelerinde etkisini gösteren virüs nedeniyle çeşitli önlemler almak zorunda kalan işletmeler, evden çalışma sistemine geçerek hem çalışanlarını koruyor hem de virüsün daha fazla yayılmasını engelliyor.

Biz de evden çalışan okuyucularımızın molalarda oynayabileceği 10 farklı futbol oyununu listeledik.

1. FLICK SHOOT 2

Flick Shoot 2, MobileCraft tarafından geliştirilen yüksek kaliteli bir futbol oyunudur. Doya doya frikik atabileceğiniz oyunda, birkaç farklı mod bulunuyor. Bu modlar sayesinde parmağınızı ekrana dokunup çekerek birbirinden güzel frikikler atabilirsiniz.

2. SCORE HERO

Kahramanınızı yaratarak birbirinden muhteşem goller atabileceğiniz oyun, 720'den fazla farklı seviyeyle sizi içine çekiyor. Kahramanınız ile goller atıp asistler yaparak kariyerinizde yükselin ve hedeflenen şampiyonluklara ulaşın.

3. FLICK KICK FOOTBALL LEGENS

Özellikle eğlenceli karakterleriyle dikkat çeken Flick Kick Football Legends, size alışılmışın dışında bir futbol deneyimi sunuyor. Kupolara katılıp kahramanlarınızla gol atarak takımınızı zirveye taşıyabilirsiniz.

4. FINAL KICK

Hem frikik hem de penaltı atabileceğiniz oyunda, internet üzerinden bulduğunuz rakiplerle kıyasıya bir yarışa hazır olun.

5. PERFECT KICK

Tamamen penaltı atmaya dayalı oyun, çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çekse de size muhteşem bir deneyim sunuyor.

6. SCORE MATCH

Score! Hero oyununun online versiyonu olan Score! Match, internet üzerinden eşleştiğiniz rakiplerle harika bir futbol deneyimi sunuyor. Rakiplerinizi yenin ve topladığınız kredilerle takımınızı geliştirin.

7. DREAM LEAGUE SOCCER 2020

Gerçekçi grafikleriyle dikkat çeken Dream League serisi, 2020 versiyonunda da oldukça iddialı geliyor. Takımınızı kurun ve maçları kazanarak ödülleri toplayın. Ardından topladığınız ödüllerle hayalinizdeki transferleri gerçekleştirin.

8. FIFA FUTBOL

EA'in mobil telefonlar için geliştirdiği Fifa Futbol oyunu, tamamen online bir sisteme dayanıyor. İçerisinde yüzlerce geliştirme yapabileceğiniz oyun, güzel grafikleriyle dikkat çekiyor.

9. KAFA TOPU 2

Yapımcılığını Masomo Gaming'in üstlendiği bu harika oyunda, birbirinden heyecanlı maçlar keyfinize keyif katacak. Ayrıca maçların yorumunu ünlü spiker Ercan Taner yapıyor.

10. PES 2020

KONAMI, hünerlerini akıllı telefonlarda da sergiliyor. Muhteşem grafiklere sahip PES 2020, kolay kontrolleriyle dikkat çekiyor. Oyunda oynayabileceğiniz birden fazla mod da bulunuyor.