taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4106
Euro
6.9341
Altın
1618.88
Borsa
88745.48
Gram Altın
335.07
Bitcoin
42995.47

Evden çalışırken dikkat etmeniz gereken güvenlik kuralları

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaygınlaşan "uzaktan çalışmanın" güvenli olarak sürdürülmesi için bir rehber yayınladı.

AA | 25.03.2020 - 13:37..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs nedeniyle binlerce insanın evden çalışma sistemine geçmesinin ardından, bazı önemli güvenlik kuralları da gündeme geldi. Peki evden çalışanlar, ne gibi güvenlik önlemleri almak zorunda?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, koronavirüs nedeniyle evden çalışanların dikkat etmeleri gereken bir güvenlik rehberi yayınladı.

İşte dikkat etmeniz gereken güvenlik kuralları:

ebden çalışma

DAHA GÜÇLÜ PAROLALAR KULLANIN

Uzaktan çalışan tüm personele özellikle güçlü parola kullanımı, sosyal mühendislik saldırıları ve güvenlik yazılımları hakkında farkındalık eğitimi verilmesi ve oryantasyon yapılması önem taşıyor.

PROGRAMLARI GÜNCELLEYİN

Uzaktan erişim için VPN veya uzaktan yönetim servisi (RDP, SSH ve benzeri) kullanılması durumunda, ilgili sistemlerin en güncel/stabil/güvenli versiyonunun tercih edilmesi gerekiyor..

bilgisayr

GÜVENLİK YAZILIMLARI KULLANIN

Uzaktan çalışma için kullanılan sistemlerde (PC, lap top, tablet, telefon ve benzeri) gerekli güvenlik yazılımlarının yüklendiğinden, güncel yazılımların kullanıldığından, zararlı yazılım bulunmadığından emin olunması gerekiyor.

Uzaktan çalışma sırasında dahi olsa, kurum dışına herhangi bir kritik verinin çıkarılmaması ve kaydedilmemesi oldukça önemli.

MODEMİNİZİ GÜVENDE TUTUN

Bağlantının büyük bir çoğunluğunun kablosuz modemler ile yapılacağını düşünürsek, kablosuz modemler üzerinde WPA/WPA2 şifreleme protokolünün kullanılması, Mac adresi filtreleme, SSID gizleme gibi önlemlerin alınması uyarılarında bulunuluyor.

Instagram: @eshteknoloji

 

Evden çalışırken dikkat etmeniz gereken güvenlik kuralları

Evden çalışırken dikkat etmeniz gereken güvenlik kuralları

Evden çalışırken dikkat etmeniz gereken güvenlik kuralları

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs nedeniyle oyun indirmeleri kısıtlanabilir
İnternete aşırı yüklenmeyi engellemek için birçok oyun şirketinin, indirmeleri kısıtlayabileceği konuşuluyor.
Trabzon'da lise öğrencisi Apple'ın açığını buldu
Bir süredir telefondaki Siri uygulaması üzerine çalışan genç, hata yapıldığını ispatlayınca 3 bin dolar ile ödüllendirildi.
Bill Gates: ABD koronavirüs mücadelesinde çok geç kaldı
Bill Gates, ABD'nin koronavirüsü erkenden engelleme şansını kaçırdığını söyledi.
Avrupa Uzay Ajansı, 4 uzay görevini durdurma kararı aldı
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), koronavirüs nedeniyle meydana gelen personel eksikliği yüzünden uzay programlarını durdurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
447
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
69
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
101
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
390
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
164
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
35
Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı
Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı
279
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir