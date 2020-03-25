Evden çalışırken dikkat etmeniz gereken güvenlik kuralları

Koronavirüs nedeniyle binlerce insanın evden çalışma sistemine geçmesinin ardından, bazı önemli güvenlik kuralları da gündeme geldi. Peki evden çalışanlar, ne gibi güvenlik önlemleri almak zorunda?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, koronavirüs nedeniyle evden çalışanların dikkat etmeleri gereken bir güvenlik rehberi yayınladı.

İşte dikkat etmeniz gereken güvenlik kuralları:

DAHA GÜÇLÜ PAROLALAR KULLANIN

Uzaktan çalışan tüm personele özellikle güçlü parola kullanımı, sosyal mühendislik saldırıları ve güvenlik yazılımları hakkında farkındalık eğitimi verilmesi ve oryantasyon yapılması önem taşıyor.

PROGRAMLARI GÜNCELLEYİN

Uzaktan erişim için VPN veya uzaktan yönetim servisi (RDP, SSH ve benzeri) kullanılması durumunda, ilgili sistemlerin en güncel/stabil/güvenli versiyonunun tercih edilmesi gerekiyor..

GÜVENLİK YAZILIMLARI KULLANIN

Uzaktan çalışma için kullanılan sistemlerde (PC, lap top, tablet, telefon ve benzeri) gerekli güvenlik yazılımlarının yüklendiğinden, güncel yazılımların kullanıldığından, zararlı yazılım bulunmadığından emin olunması gerekiyor.

Uzaktan çalışma sırasında dahi olsa, kurum dışına herhangi bir kritik verinin çıkarılmaması ve kaydedilmemesi oldukça önemli.

MODEMİNİZİ GÜVENDE TUTUN

Bağlantının büyük bir çoğunluğunun kablosuz modemler ile yapılacağını düşünürsek, kablosuz modemler üzerinde WPA/WPA2 şifreleme protokolünün kullanılması, Mac adresi filtreleme, SSID gizleme gibi önlemlerin alınması uyarılarında bulunuluyor.