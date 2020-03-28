Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları dolandırdılar

Koronavirüsle mücadele sürerken, bir yandan da fırsatçılar boş durmuyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evden çıkmaları yasak olan 65 yaşın üzerindeki vatandaşları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüphelilerin M.R.D., S.Y. ve kardeşi S.Y. olduğunu belirledi.

Kocaeli ve Adana’da yapılan operasyonlarla 3 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMALARDA YÜKLLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırdıkları kişilerden aldıkları 20 bin TL, bin 750 dolar, 80 Euro, 7 bilezik, 3 kolye, 2 saat, 4 bileklik, 20 çeyrek altın, 7 yüzük, 1 kolye ucu, 3 Osmanlı Tuğralı altın, 1 Cumhuriyet altını ele geçirildi.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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