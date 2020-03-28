taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları dolandırdılar

Kocaeli’de, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 3 kişi yakalandı.

DHA | 28.03.2020 - 14:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüsle mücadele sürerken, bir yandan da fırsatçılar boş durmuyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evden çıkmaları yasak olan 65 yaşın üzerindeki vatandaşları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüphelilerin M.R.D., S.Y. ve kardeşi S.Y. olduğunu belirledi.

Kocaeli ve Adana’da yapılan operasyonlarla 3 şüpheli gözaltına alındı.

65 yaş üstü vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı -2

ARAMALARDA YÜKLLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırdıkları kişilerden aldıkları 20 bin TL, bin 750 dolar, 80 Euro, 7 bilezik, 3 kolye, 2 saat, 4 bileklik, 20 çeyrek altın, 7 yüzük, 1 kolye ucu, 3 Osmanlı Tuğralı altın, 1 Cumhuriyet altını ele geçirildi.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

 


65 yaş üstü vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı -1



65 yaş üstü vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı -3

65 yaş üstü vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı -4

İlginizi Çekebilir
Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verdi
Antalya'da, kaçak elektrik kullanan Ahmet B., yan binaya hat çekmeye gelen görevlilerin aracını, kendisinin hattını keseceklerini düşünerek ateşe verdi.
Konya'da 142 bin maske ele geçirildi
Polis ekiplerince koronodan dolayı 142 bin maskeyi stok yapan şahsın deposuna operasyon düzenlendi.
Sabiha Gökçen'de korona nedeniyle uçuşlar durduruldu
Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurdu.
Minibüsçüden tepki: Bizi kurtarmaz bu şekilde
Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımada yolcu sayısının yarıya düşürülmesi uyarısına Esenyurt’ta ki bazı minibüsler uymadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
1057
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
592
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
1120
New York'taki hastanelerin korona tablosu
New York'taki hastanelerin korona tablosu
238
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
96
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
309
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir