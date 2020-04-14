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Evden çıkamayan kadınların spor yöntemi gülümsetti

Ankara'da koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrısına uyarak dışarı çıkmayan komşular, bina içerisinde horon teperek, spor yaptı.

İHA |
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Evden çıkamayan kadınların spor yöntemi gülümsetti

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken, salgından ölenlerin sayısı ise 120 bini geçti.

Virüsten korunmak için de sürekli "evde kal" çağrısı yapılıyor.

Bu çağrıya uyan da var, başına buyruk davranan da... Bugünün taktir edilesi görüntüsü Ankara'dan geldi.

SOKAĞA ADIM ATMADAN MESAFELİ SPOR

Ankara'da 4 komşu, binalarının dışına çıkmadan, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek horon tepti ve spor yaptı.

Komşular binada spor yaptı İZLE

YÜZLERİ GÜLÜMSETTİ

4 kadının horon müziği eşliğinde kol, bacak hareketleri yapması ve bu durumu eğlenceli hale getirmeleri yüzleri gülümsetti.

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