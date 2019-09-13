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Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

Kütahya'da eşlerine not bırakarak evden kaçan ve internet oyunu PUBG oynarken tanıştıkları kişinin Osmaniye'deki evinde bulunan kardeşler, ailelerine kavuştu.

DHA | 13.09.2019 - 11:33..
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Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

Kütahya'da not bırakarak evlerinden ayrılan 4 yıllık evli 22 yaşındaki Ayşen Daşgın ile 1 yıl önce evlenen kardeşi 18 yaşındaki Reyhan Keçiş'in bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kız kardeşler, 11 Eylül'de polise gelen bir ihbar üzerine son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken tanıştığı Osmaniyeli 23 yaşındaki H.Y.'nin annesinin evinde bulundu.

BİRİ SEVGİ EVLERİNE, DİĞERİ OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Reyhan Keçiş, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından tedbir amaçlı Sevgi Evlerine teslim edilirken, Ayşen Daşgın ise Çarşı Polis Merkezi'ndeki ifadesinin ardından bir otele yerleştirildi.

Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

Kütahya'da evden kaçan kardeşler: Kandırıldık ViDEO

İKİ ÇOCUĞUNA DA KAVUŞTU

Kızlarının bulunduğunu öğrenen aileleri de Kütahya'dan yola çıkarak, Osmaniye'ye geldi. Anne Hamiyet Kaba (41), ilk önce oteldeki kızı Ayşe Daşgın ile buluştu; ardından da Reyhan Keçiş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde görüştü. Yapılan işlemlerin ardından Keçiş de akşam saatlerinde ailesine teslim edildi.

Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

"KANDIRILDIK"

H.Y. ile PUBG oynarken tanıştığını belirten Reyhan Keçiş, "Kandırıldım ve çok pişmanım. Tekrar aileme dönüyorum." dedi. Kardeşinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin yanına giderken yalnız bırakmamak için beraber geldiğini belirten Ayşen Daşgın ise, "Pişmanız ve ailemize tekrar kavuştuk çok mutluyuz." diye konuştu.

Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

KÜTAHYA'YA DÖNDÜLER

Kızlarıyla hasret gideren anne Hamiyet Kaba ise "Çok şükür yavrularıma yeniden kavuştum ve çok iyiler. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

Kız kardeşler, yakınlarının aracıyla Kütahya'daki evlerine döndü.

Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

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