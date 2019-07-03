taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6419
Euro
6.3743
Altın
1418.06
Borsa
99727.58
Gram Altın
257.489

Evden kaçan kızıyla görüşmek isteyen anneyi kocası öldürdü

Bursa'da evden kaçan evladıyla görüşmek isteyen anne, kızını reddeden kocası tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

İHA | 03.07.2019 - 15:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mudanya ilçesinde yaşayan 3 çocuk sahibi Filiz K. ile Hamdi K. çiftinin büyük kızları birkaç yıl önce evden kaçtı. Kızın kaçmasının ardından çiftin arası bozuldu.

KIZIYLA GÖRÜŞMESİNE ENGEL OLDU

Kızıyla görüşmek isteyen Filiz K’ye kocası Hamdi K. her seferinde engel oldu. En son sabah saatlerinde aynı konu yüzünden yeniden tartıştılar. Tartışma kısa sürede büyüdü ve Hamdi K. evde bulunan pompalı tüfeğiyle karısını öldürdü. Evden kaçan kızıyla görüşmek isteyen anneyi kocası öldürdü

"KARIMI ÖLDÜRDÜM"

Filiz K. yerde kanlar içinde yatarken, Hamdi K. oğlu B.K’yi arayarak, “Gel anneni öldürdüm” dedi. Oğlu babasının telefonundan sonra bir arkadaşıyla anne ve babasının yaşadığı eve geldi. Katil zanlısı baba ise, oğlunu aradıktan sonra, evlerinin kapısını kilitleyerek, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, "Karımı öldürdüm" diye itirafta bulundu.

Hamdi K’yı gözaltına alan ekipler zanlının verdiği anahtarı alarak söz konusu adrese gitti. Kapıyı açan ekipler Filiz K’yi yerde kanlar içinde buldu. Olay yerinde yapılan ilk muayenede öldüğü tespit edilen Filiz K’nin cesedi savcının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

191
İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

309
İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

513
Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

243
Japonya balina katliamına geri döndü

Japonya balina katliamına geri döndü

109
Brezilya Copa America'da finalde

Brezilya Copa America'da finalde

26
Tam güneş tutulması Şili'de görüldü

Tam güneş tutulması Şili'de görüldü

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir