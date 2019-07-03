Evden kaçan kızıyla görüşmek isteyen anneyi kocası öldürdü

Mudanya ilçesinde yaşayan 3 çocuk sahibi Filiz K. ile Hamdi K. çiftinin büyük kızları birkaç yıl önce evden kaçtı. Kızın kaçmasının ardından çiftin arası bozuldu.

KIZIYLA GÖRÜŞMESİNE ENGEL OLDU

Kızıyla görüşmek isteyen Filiz K’ye kocası Hamdi K. her seferinde engel oldu. En son sabah saatlerinde aynı konu yüzünden yeniden tartıştılar. Tartışma kısa sürede büyüdü ve Hamdi K. evde bulunan pompalı tüfeğiyle karısını öldürdü.

"KARIMI ÖLDÜRDÜM"

Filiz K. yerde kanlar içinde yatarken, Hamdi K. oğlu B.K’yi arayarak, “Gel anneni öldürdüm” dedi. Oğlu babasının telefonundan sonra bir arkadaşıyla anne ve babasının yaşadığı eve geldi. Katil zanlısı baba ise, oğlunu aradıktan sonra, evlerinin kapısını kilitleyerek, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, "Karımı öldürdüm" diye itirafta bulundu.

Hamdi K’yı gözaltına alan ekipler zanlının verdiği anahtarı alarak söz konusu adrese gitti. Kapıyı açan ekipler Filiz K’yi yerde kanlar içinde buldu. Olay yerinde yapılan ilk muayenede öldüğü tespit edilen Filiz K’nin cesedi savcının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.