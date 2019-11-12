Evden kaçtıktan sonra bulduğu kızını iki kurşunla öldürdü

Tekirdağ Çerkezköy'deki fabrikada işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Okan K.'nin 18 yaşındaki kızı Sultan K., bir süre önce evden kaçtı.

Okan K., ilçe dışında bulduğu kızını dün akşam saatlerinde otomobiliyle alıp, Çerkezköy'e getirdi. Baba-kız, araç içinde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

"SEN GİT, BEN YİNE KAÇACAĞIM"

Bu sırada Sultan K., babasına, "Sen yarın işe git, ben yine kaçacağım." dedi. Bunun üzerine Okan K., yanında bulunan tabancayla kızına 2 el ateş etti. Ağır yaralanan Sultan K., babası tarafından aynı araçla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başı ile boynuna 2 kurşun isabet eden Sultan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Hastane polisi ise acil servis önünde, üzerinde tabanca bulunan Okan K.'yi gözaltına aldı. Otomobilde, polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu 2 boş kovan buldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan olayı duyan aile ve yakınları, hastane önüne gelerek sinir krizi geçirdi. Hastane önünde polis ekipleri, aile bireylerini güçlükle sakinleştirdi. Nöbetçi savcının yaptığı ilk incelemenin ardından Sultan K.'nin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.