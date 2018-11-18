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Evden uzaklaştırılan koca intihara kalkıştı

Antalya'da işitme engelli M.K kendisi gibi işitme ve konuşma engelli eşi M.K'yı darbettiği için 3 ay evden uzaklaştırıldı. Geceyi sokakta geçiren M.K intihara kalkıştı.

DHA | 18.11.2018 - 16:10..
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Saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki refüjde bulunan yüksek gerilim hattının direğine tırmanan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri direğe tırmanan kişinin M.K., olduğunu belirledi. İşitme engelli olan M.K.'yi ikna etmek için uzun süre çaba sarf eden polis, başarılı olamayınca ağabeylerine haber verip yardım istedi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI YAYINLADILAR

Ağabeyler Salih ve Hüseyin de olay yerine gelerek ikna çabalarına destek verdi. İtfaiye aracının sepetine binen ağabey Salih K., kardeşini ikna etmek üzere direğe çıkarıldı. Salih K., işaret dili kullanarak kardeşi ile uzun süre konuştu. İkna çabaları sürerken çevrede toplananlardan bazılarının yaşananları cep telefonları ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlaması dikkati çekti.

Evden uzaklaştırılan koca intihara kalkıştı

EVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞ

Salih K., kardeşi M.K.'yi ikna ederek itfaiye sepetine almayı başardı. Polis ekiplerine teslim edilen M.K., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Kardeşinin eşinin de işitme engelli olduğunu belirten Hüseyin K., kardeşinin eşine şiddet uyguladığını, bu nedenle evden 3 ay uzaklaştırıldığını söyledi. Geceyi sokakta geçirdiği için sinirlenen ve bu yüzden intihara kalkıştığını anlatan ağabey K., "Kardeşim geçenlerde de eşini dövmüştü, araya girip barıştırdık. Alkol alınca böyle şeyler yapıyor. Yine darp etmiş, bu defa 3 ay evden uzaklaştırılmış ve geceyi sokakta geçirmiş" dedi.

Evden uzaklaştırılan koca intihara kalkıştı

Evden uzaklaştırılan koca intihara kalkıştı

Evden uzaklaştırılan koca intihara kalkıştı

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