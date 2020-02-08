Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Enes Kuleber, oturduğu evin anahtarını yanına almayı unutunca, eve girmek için ikinci kata merdiven dayadı.
DENGESİNİ KAYBETTİ, YERE ÇAKILDI
Evine balkondan girmek isteyen genç, dengesini kaybederek yere çakıldı. Olayı gören site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Düştüğü yerden ambulansa konulan Kuleber, İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.