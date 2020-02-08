taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0163
Euro
6.5886
Altın
1570.14
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.745
Bitcoin
58619.04

Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde oturduğu evin anahtarını yanına almayı unutan genç, merdiven dayayıp girmek istediği evin ikinci katından düşerek yaralandı.

İHA | 08.02.2020 - 16:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Enes Kuleber, oturduğu evin anahtarını yanına almayı unutunca, eve girmek için ikinci kata merdiven dayadı.

DENGESİNİ KAYBETTİ, YERE ÇAKILDI

Evine balkondan girmek isteyen genç, dengesini kaybederek yere çakıldı. Olayı gören site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Düştüğü yerden ambulansa konulan Kuleber, İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı

Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı

Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı

Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı

İlginizi Çekebilir
Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı
Gelemiş Mevkisi'nde, şiddetli kar yağışı sonrası kayganlaşan yol zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Gaziantep'te, refüje çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.
TEM'de feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Düzce TEM otoyolunda, kar yağışının da etkisi ile bir anda kayarak yoldan çıkan hafif ticari araç önce bariyerlere ardından da kamyona çarptı.
Mağaza açılışında indirim izdihamı
Bursa'da ev eşyaları satan bir mağazada, açılışa özel indirim kampanyası düzenlenince, içeri girmeye çalışan vatandaşlar birbirlerini ezdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç
KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç
1044
Sinop'ta alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti
Sinop'ta alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti
661
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina'da
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina'da
307
İstanbul'da ulaşım zammı İmamoğlu'na soruldu
İstanbul'da ulaşım zammı İmamoğlu'na soruldu
1218
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza
138
Hadise, dekolte seviyor
Hadise, dekolte seviyor
178
Gri kategorideki terörist Erzurum'da öldürüldü
Gri kategorideki terörist Erzurum'da öldürüldü
317
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir