Ev kiralayanlar zorunlu deprem sigortası ödemek zorunda

Kiraya veya yeni bir eve taşındığınızda evdeki elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelikleri de üzerinize almanız gerekir.

ELEKTRİĞİ ÜZERİNİZE ALMANIZ İÇİN DEPREM SİGORTASINI ÖDEMENİZ GEREKİYOR

Bu süreçte asıl önemli olan ise deprem sigortası. Elektriği üzerinize almanız için deprem sigortası ödemeniz gerekiyor ve bu aslında son dönemlerde getirilen bir zorunluluk. Doğalgaz veya su gibi yer aboneliklerde ise geçerli değil.

15 TARİFE VAR

Zorunlu deprem sigortasını ödemenin ise bazı şartları var. Binanın yaşı, evin bulunduğu bölge, bina yaşı, bina yapı tarzı, daire yüzölçümü, yenileme bilgisi gibi koşullar öne çıkıyor. 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı yer alıyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Zorunlu deprem sigortası; deprem ve depremin neden olacağı yangın, infilak ve yer kayması gibi olayların sigorta bedelini kapsar. Yasa ise 27 Eylül 2000 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

DEVLET ÖDEME YAPMIYOR

Zorunlu deprem sigortası olmayan binaların, konut sigortaları yapılmadığı gibi deprem anında zarar gören binaların zararı da devlet tarafından karşılanmamaktadır.