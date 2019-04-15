taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.79695
Euro
6.55825
Altın
1288.185
Borsa
95976.82
Gram Altın
240.077

Eve düşen yıldırım elektrik tesisatını yaktı

Ordu'da bir binaya düşen yıldırım sonucu yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

İHA | 15.04.2019 - 08:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Samur Mahallesi Küme Evleri bölgesinde Şahin Saltı isimli şahsa ait binaya, yıldırım düştü. Ev sakinleri büyük bir panik yaşarken, evin tavanında, elektronik eşyalarda ve elektrik tesisatında hasar meydana geldi.

Eve düşen yıldırım elektrik tesisatını yaktı

EVDE HASAR OLUŞTU

Evin tavanının bir miktarının çöktüğü, küçük çaplı yangının da oluştuğu olayda kimsenin yara almadan kurtulması ise teselli oldu. Bina sakinleri, çıkan gürültüyle korktuklarını belirtti.

Eve düşen yıldırım elektrik tesisatını yaktı

Mahalle muhtarı Mehmet Çengel, hava muhalefeti ve yıldırım düşmesi sonucu evde hasar oluştuğunu dile getirdi.

Eve düşen yıldırım elektrik tesisatını yaktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

390
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

52
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

38
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

24
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

19
İran'dan benzin fiyatları ile ilgili ABD'ye uyarı

İran'dan benzin fiyatları ile ilgili ABD'ye uyarı

15
Karabük'te bir kişi keneden dolayı öldü

Karabük'te bir kişi keneden dolayı öldü

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir