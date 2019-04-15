Eve düşen yıldırım elektrik tesisatını yaktı

Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Samur Mahallesi Küme Evleri bölgesinde Şahin Saltı isimli şahsa ait binaya, yıldırım düştü. Ev sakinleri büyük bir panik yaşarken, evin tavanında, elektronik eşyalarda ve elektrik tesisatında hasar meydana geldi.

EVDE HASAR OLUŞTU

Evin tavanının bir miktarının çöktüğü, küçük çaplı yangının da oluştuğu olayda kimsenin yara almadan kurtulması ise teselli oldu. Bina sakinleri, çıkan gürültüyle korktuklarını belirtti.

Mahalle muhtarı Mehmet Çengel, hava muhalefeti ve yıldırım düşmesi sonucu evde hasar oluştuğunu dile getirdi.