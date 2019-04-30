Antalya'da kadın kılığına giren babaya gözaltı

Parktan geçen vatandaşlar kadın kıyafetleriyle bankta oturan şüpheli bir kişiyi görünce durumu 155 Polis İmdat'a bildirdi. İhbarla bölgede çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Motorize yunus timleri tarafından parkta kadın kıyafetleriyle oturan 35 yaşındaki O.A. gözaltına alındı.

Elinde iki küçük balon ve kadın kıyafetleriyle polise ifade veren O.A., daha sonra geniş çaplı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÜVEY KIZINI TAKİP ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin parka bisikleti ile geldiği ve eve sürekli geç gelen üvey kızını takip etmek için kadın kıyafeti giydiği öğrenildi.



