Eve sevgilisini getirdiği için tartıştığı babasını öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde, sık sık tartıştığı babasıyla sürekli karakolluk oldukları öğrenilen 37 yaşındaki Aytekin Albayrak, önceki gece sevgilisini eve getirdi. Eve geldiğinde elektriklerin kesik olduğunu gören Aytekin Albayrak, şalterin babası tarafından indirildiğini anladı.

EVDE YANGIN ÇIKARDI

Aynı binanın 1.katında oturan babası Ali Albayrak'ı çağıran Aytekin Albayrak, babasının gelmemesi üzerine evde yangın çıkarmaya çalıştı.

BABASINI BIÇAKLADI

Dumanları fark eden baba, oğlunun yanına gelince tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aytekin Albayrak, elindeki bıçağı babasının göğsüne sapladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ali Albayrak kanlar içerisinde yere yığılınca, Aytekin Albayrak ve kardeşi olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. Ali Albayrak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ALKOL VE MADDE BAĞIMLISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Babasını göğsünden bıçaklayarak öldüren Aytekin Albayrak, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Albayrak, polise verdiği ilk ifadede alkol ve madde bağımlısı olduğunu, sevgilisini eve getirdiği için babasıyla sık sık tartıştığını söyledi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Aytekin Albayrak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.