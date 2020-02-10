taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9917
Euro
6.5672
Altın
1574.15
Borsa
120819.87
Gram Altın
303.143
Bitcoin
58413.71

Eve sevgilisini getirdiği için tartıştığı babasını öldürdü

İzmir'de bir şahıs, eve sevgilisini getirdiği için babasıyla tartıştı. Oğlu tarafından göğsünden bıçaklanan baba Ali Albayrak, hayatını kaybetti.

İHA | 10.02.2020 - 11:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde, sık sık tartıştığı babasıyla sürekli karakolluk oldukları öğrenilen 37 yaşındaki Aytekin Albayrak, önceki gece sevgilisini eve getirdi. Eve geldiğinde elektriklerin kesik olduğunu gören Aytekin Albayrak, şalterin babası tarafından indirildiğini anladı.

EVDE YANGIN ÇIKARDI

Aynı binanın 1.katında oturan babası Ali Albayrak'ı çağıran Aytekin Albayrak, babasının gelmemesi üzerine evde yangın çıkarmaya çalıştı.

Eve sevgilisini getirdiği için tartıştığı babasını öldürdü

BABASINI BIÇAKLADI

Dumanları fark eden baba, oğlunun yanına gelince tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aytekin Albayrak, elindeki bıçağı babasının göğsüne sapladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ali Albayrak kanlar içerisinde yere yığılınca, Aytekin Albayrak ve kardeşi olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. Ali Albayrak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Eve sevgilisini getirdiği için tartıştığı babasını öldürdü

ALKOL VE MADDE BAĞIMLISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Babasını göğsünden bıçaklayarak öldüren Aytekin Albayrak, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Albayrak, polise verdiği ilk ifadede alkol ve madde bağımlısı olduğunu, sevgilisini eve getirdiği için babasıyla sık sık tartıştığını söyledi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Aytekin Albayrak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da Sibirya soğuğu
Şanlıurfa'da eksi derecelere düşen soğuk hava nedeniyle donan şelaleyi gören sürücüler, araçlarından inip fotoğraf çekti.
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli için verilen gözaltı kararı doğrultusunda, 16 ilde operasyon başlatıldı.
Suriye sınırına 300 araçlık askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri; komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.
Ceren'in katili Özgür Arduç: 2 polisi öldürecektim
Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç, polis memurlarını kasten öldürmeye teşebbüsten yeniden hakim karşısına çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
156
Kadir Şeker davasının seyrini değiştirecek tanık ifadesi
Kadir Şeker davasının seyrini değiştirecek tanık ifadesi
312
Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
236
92'nci Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu
92'nci Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu
48
Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
493
Marmaray'a zam geldi
Marmaray'a zam geldi
551
IFAB'dan TFF'ye kural hatası cevabı
IFAB'dan TFF'ye kural hatası cevabı
61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir