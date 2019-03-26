Eve tuvalet havalandırmasından giren hırsızlara sürpriz

Bu gece saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ne hırsızlık amacıyla dananan şahıslar tek odalı bir eve tuvalet havalandırmasından girdi.

EVDEKİLER UYANINCA ARBEDE ÇIKTI

2 kişi, burada yaşanan Suriyeli 5 gençlerin para ve telefonlarını çalmak istedi. Bu sırada uyanan gençler ile 2 şüpheli arasında arbede çıktı. Gençler şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüpheli ise kurusıkı tabanca ile havaya ateş açıp, tehditler savurduktan sonra çaldığı iki cep telefonu ile kaçtı.

ELLERİNİ BAĞLADILAR, POLİS ÇAĞIRDILAR

Yakaladıkları şüphelinin ellerini puşi ile bağlayan gençler, çağırdıkları polis ekibine teslim etti. Polis, eşkalini belirlediği diğer şüpheliyi ise olay yerinin yakınlarında çaldığı cep telefonları ve kurusıkı tabanca ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ele geçirilen hırsızlık malzemeleri ile birlikte Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.









