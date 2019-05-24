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Everest'e tırmanan 3 dağcı öldü

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in zirvesine yapılan tırmanışta yaklaşık 320 dağcının bulunduğu, zirveye kadar insan trafiğinin olduğu belirtildi.

DHA | 24.05.2019 - 11:11..
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Nepal’de yer alan ve dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in zirvesine yapılan ve yaklaşık 320 dağcının katıldığı tırmanışta oluşan insan trafiğinin, 3 dağcının hayatını kaybetmesine neden olduğu duyuruldu.

Everest'e tırmanan 3 dağcı öldü

ÖLÜM BÖLGESİ

Dağcı Nirmal Purja, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafın açıklamasında, zirveye kadar insan trafiğinin olduğunu duyurdu. Dağın zirvesine yakın olan bölgeye, aynı zamanda ‘ölüm bölgesi’ deniyor.

TOPLAMDA 300’DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Everest Dağı'nın zirvesi 8 bin 848 metre yükseklikte bulunuyor. 1953 yılında ilk tırmanışı yapıldı. 1953’ten bugüne Everest’te, 300’den fazla dağcının hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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