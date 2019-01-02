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Evi ateşe veren kadın son anda kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sevgilisi ile tartıştıktan sonra evde yalnız kalan kadın baygın evi ateşe verdikten sonra baygın halde bulundu.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 07:50..
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Olay, gece yarısı Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Caddesi üzerinde yer alan Seyran Apartmanın 5. katında meydana geldi.

Cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar, apartmandan dumanlar çıktığı fark etmesiyle durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İÇERİDE BAYGIN HALDE BULUNDU

Yoğun dumanı fark eden ekipler, zaman kaybı yaşanmaması için yan dairenin balkonundan içeri girdi. Yapılan ilk kontrolde içeride baygın halde bulunan kadın dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Evi ateşe veren kadın son anda kurtarıldı

"KÜFÜR ETMEK İSTEMİYORUM"

Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi sonrası kendine gelen 18 yaşındaki D.T, kendisini görüntüleyen muhabire, “Bir cam kırılsın hapis cezası verir savcı. Kadına şiddete gelince hiçbir şey yapmazlar. İmam nikahlıyız diye. Gelsin bizi dövsün buralarda gezsin sırf biz imam nikahlıyız diye bir şey yapmıyorlar. Küfür etmek istemiyorum. Adalet yok, şans yok bir şey yok. Bak seyircilerde burada” diye konuştu.

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde kaldırılan D.T. sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken F.Ö. evini yakan sevgilisi D.T’den şikayetçi oldu.

Evi ateşe veren kadın son anda kurtarıldı

Hastanede yapılan tedavisinin ardından emniyete götürülen D.T, alınan ilk ifadesinde aynı evde birlikte yaşadığı F.Ö. ile tartıştığını, tartışma sonrası eşinin evden gittiğini, ona sinirlendiği için evin kapısını kilitleyerek perdeyi çakmak ile yaktığını söyledi.

Polis, D.T hakkında genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlamasıyla hakkında adli işlem başlatıldı.

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