Evi kahvehaneye çevirenlere 40 bin 950 TL ceza

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, polisin kahvehaneye dönüştürülen apartman dairesine yaptığı baskında alkol alıp kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 40 bin 950 TL ceza kesildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartman dairesinin kahvehaneye dönüştürüldüğü ihbarı üzerine adrese baskın yaptı.

APARTMAN DAİRESİNE BASKIN

Apartman dairesini kahvehane gibi kullanıp oyun oynarken ve alkol alırken suçüstü yakalanan 13 kişiye işlem yapan polis, aynı zamanda da kurallara uymaları konusunda ikaz etti.

40 BİN 950 TL PARA CEZASI

Hakkında işlem yapılan 13 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 40 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.