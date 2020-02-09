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Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü

İzmir'de alkol alıp evi ateşe vermek istediği öne sürülen bir kişi, kendisine engel olmak isteyen babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşini de elinden yaraladı.

DHA | 09.02.2020 - 12:54..
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Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Aytekin Albayrak, İzmir'in Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi'ndeki evine alkollü geldi.

Albayrak, aldığı alkolün de etkisiyle evi ateşe vermek istedi.

Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü

BABASINI BIÇAKLADI, KARDEŞİNİ ELİNDEN YARALADI

Uzun yıllar market işlettikten sonra emekli olan 58 yaşındaki Ali Albayrak, oğluna engel olmak isteyince kavga çıktı. Aytekin Albayrak, kavga sırasında eline geçirdiği bıçakla babasını kalbinden, araya girmeye çalışan kardeşi Güntekin'i de elinden bıçakladı.

Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü

BABA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Albayrak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ali Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Aytekin Albayrak gözaltına alındı.

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