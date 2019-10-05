Evin çatısına yaban arıları yuva yaptı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düzler köyünde bir evin çatısında ev sahibi tarafından fark edilen yaban arılarının yaptığı 43 santimetre boyundaki devasa yuva, görenleri hayrete düşürüyor.

İlçeye bağlı Düzler Köyü Merkez Camisi İmam Hatibi Ahmet Er yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce çatıdan malzeme aldığı sırada yaban arılarının yuvasını fark ettiğini söyledi.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR ARI"

Er, “Çatıya çıktığımda bir baktım ki yumurta büyüklüğünde arı yuvası gördüm. 10 gün sonra çıktığımda da çift yumruğum kadar oldu. Artık ilerleyen zamanda takip etmeye başladım. Her gün çıkıyorum, her gün çıktığımda büyüdü ve devasa büyüklükte bir yuva haline geldi. Zaman zaman arılar ışığı gördüğü zaman eve de geliyor. Allah korusun çok tehlikeli bir arı.” dedi.