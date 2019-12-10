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Evin içerisine çamaşır asmak sağlığı tehdit ediyor

Evde kurutulan çamaşırlar, içerideki nemi yüzde 30 artırarak, akciğer hastalıklarına neden oluyor.

DHA | 10.12.2019 - 11:57..
  1. Haberler
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Havaların soğuması ve son yıllarda artan site hayatının getirdiği bazı kurallar nedeniyle çamaşırlar da evlerde kurutulmaya başlandı.

Uzman Dr. Nihal Başay, kış aylarında kalorifer üzerinde ya da evin içinde çamaşır kurutmanın, solunum yolları hastalıklarına neden olabileceğini söyleyerek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"KÜFLER, AKCİĞERDE İLTİHABA NEDEN OLUYOR"

Başay, çamaşırı evin içinde kurutmanın, içerideki nemi yüzde 30 artırdığını kaydederek şöyle konuştu:
"Odadaki nemin artması da astım ve kronik akciğer hastalarını etkiler. Çamaşırlar odada kurutulduğu zaman aşırı derecede nem gelişiyor. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkar. Bunların yaydığı sporlar ise, başta enfeksiyona ve akciğer hastalıklarına neden olur. Akciğer hastalığı olmasa bile küfün ortamda bulunması enfeksiyonlara zemin hazırlar, kişinin bağışıklık sistemini düşürür.  Küfün aşırı ortamda bulunması ağır pnömonilere (akciğerin iltihabı) neden olan 'aspergillus' denilen bir mantarın oluşmasına yol açar. Akciğerde ağır zatürrelere neden olabilir. Bu da hastanede yatarak, tedavi gerektirebilecek derecede sıkıntı yaratabilir."

Evin içerisine çamaşır asmak sağlığı tehdit ediyor ViDEO

"AZ KULLANILAN ODADA KURUTULMALI"

Dr. Başay, "Kişi eğer çamaşırı evin içerisine asacaksa, yattığı odada bulunmaması gerekiyor. Çünkü küf duvarlara yapışıyor ve sağlığımıza zarar verdiği gibi zamanla eve de zarar veriyor. Duvarlarda renk değişimine ve kötü kokuya da neden olabiliyor. Çamaşırları illa evde kurutacaksak, mümkün olduğu kadar az kullanılan odada kapıyı kapalı vaziyette çamaşırları kurutmak ve daha sonra odayı havalandırmak iyi bir yöntem olabilir." dedi.

Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni -2

"KOKULU DETERJAN KULLANILMAMALIDIR"

Özellikle astım ve kronik bronşit hastalarının, kokulu deterjanları kullanmamaları yönünde uyarıda bulunan Dr. Başay, "Yaydıkları keskin koku nedeniyle hastalara zarar veriyor. Mümkünse kokusuz deterjan kullanmak ve çamaşırları çok iyi durulamak başka bir yöntemdir." diye konuştu.

Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni -1

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