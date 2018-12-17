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Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü

Marmaris'te Zehra Binnur Velioğlu , yalnız yaşadığı dairede çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

DHA | 17.12.2018 - 08:58..
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Kemeraltı Mahallesi 62 Sokak'ta, 3 katlı apartmanda, Zehra Binnur Velioğlu'nun yalnız yaşadığı 1'inci kattaki dairede, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Mutfaktaki buzdolabında, elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu çıktığı öne sürülen yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

APARTMANDA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da apartmanda oturanları tahliye etti.

KOMŞULARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangın çıkan dairenin kapısını kırıp içeri giren ekipler, Zehra Binnur Velioğlu'nu yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Velioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Zehra Binnur Velioğlu'nun öldüğünü öğrenen komşularından bazıları sinir krizi geçirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Dumandan zehirlendiği saptanan Velioğlu’nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

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