Evinde çıkan yangında yaşlı kadın yanarak can verdi

Bartın’a bağlı Mekeçler köyünde oğlu Hüseyin Kemik’in üst katında yaşayan Fatma Kemik'in evi, oğlu işte olduğu sırada yanmaya başladı.

Köyde yaşayanlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdiler. Köye gelen Bartın Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

OĞLU SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Alevler nedeniyle evden dışarı çıkamayan Fatma Kemik'in yanarak, hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlu Hüseyin Kemik ise annesinin ölüm haberini alınca evin önünde sinir krizi geçirdi.

Jandarmanın incelemesinin ardından köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaşlı kadını evden çıkartarak, otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

























