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Evinde kalp krizi geçiren doktor defnedildi

Kalp krizi geçiren ve ölü bulunan 36 yaşındaki doktor, Bursa’da toprağa verildi.

İHA | 29.04.2019 - 18:11..
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Bölümü’nde pediatri asistanı olarak görev yapan 36 yaşındaki Dr. Ayşe Ceren Akay, evinin tuvaletinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan Akay’dan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, çilingir vasıtasıyla kapıyı açtıklarında Akay’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edilen Akay’ın cenazesi Bursa’ya getirildi. Cenazede doktorun arkadaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Üftade Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Akay, Pınarbaşı Kabristanı’na defnedildi.
Evinde kalp krizi geçiren doktor defnedildi

Evinde kalp krizi geçiren doktor defnedildi

Evinde kalp krizi geçiren doktor defnedildi

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