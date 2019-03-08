'Evinde otur' diyenlere inat, ayakkabı tamircisi oldu

Eşi Yüksel Karataş'ın, Kızılay İzmir Caddesi'ndeki ayakkabı tamir dükkanında müşterilerin ayakkabılarını cilalayıp parlatan Serap Karataş, çocuklarını büyüttükten sonra evde yalnız oturmaktan sıkılınca, boyasını fırçasını alıp ayakkabı boyacılığına başladı.

8 YILDIR AYAKKABI BOYUYOR

İki çocuk annesi olan Serap Karataş, daha önce Çankaya Halk Eğitim Merkezi'nde halk oyunları öğretmenliği yaptığını, o zamanlar eşinin bu işi yapmasını istemediğini ancak daha sonra bu fikrinin değiştiğini söyledi.

Karataş, "Görüldüğü gibi şimdi de ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Ev hanımlığını bıraktım. Sekiz yılı aşkındır bu dükkandayım. Halk oyunları öğretmenliğini bıraktıktan sonra evde çocuklarıma bakıyordum. Onları büyüttükten sonra evde tek kalınca sıkılmaya başladım. Ardından eşimin yanında çalışmaya karar verdim o da bu kararıma olumlu baktı. Eşimle evdeki muhabbetimiz nasılsa iş yerindeki muhabbetimiz de aynıdır. Aramızda patron-çalışan ilişkisi yok." dedi.



Severek yaptığı işi sayesinde eşinin yanında zaman geçirdiğini söyleyen Karataş, ayakkabı haricinde deri çanta ve ceket de boyadığını, haftanın 5 günü, günde 12 saat çalışarak eşine destek olduğunu ifade etti.

"KADINLAR 'GİT EVİNDE OTUR' DEDİ"

Karataş, ayakkabı boyamayı eşinden öğrendiğini belirterek, "Bu işe ilk başladığım zamanlar çok tepki aldım. Bu durumu garipsediler. Özellikle kadınlar, 'Neden bu işle uğraşıyorsun, başka bir işle neden uğraşmıyorsun? Git evinde yemeğini yap, evinde otur' diye tepki gösterdi ama alıştılar, şimdi bir sıkıntı yok. Yaptığım bu işi takdir eden de çok." diye konuştu.

43 yıldır ayakkabı tamiri yaptığını belirten 54 yaşındaki Yüksel Karataş da mesleğe küçük yaşta başladığını, eşiyle birlikte mutlu bir hayatının olduğunu, bunun iş yerlerinde de sürdüğünü söyledi.

Karataş, "Eşim bana destek oluyor. Evde oturmaktan sıkılmıştı. Dükkanımızda ayakkabı boyuyor ve bu işi de severek yapıyor. Ben de kendisine elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.