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Evinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı

İstanbul'da, evindeki koltukta oturduğu esnada dışarıdan gelen maskeli şahıs tarafından vurulan gencin, annesine son sözleri "Anne ben ölüyorum" oldu.

İHA | 11.02.2020 - 13:30..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, motosikletli kuryelik yapan 20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin, evinde oturduğu sırada, dışarıdan yaklaşan kimliği belirsiz yüzü maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

CAMDAN KURŞUN YAĞDIRDI

Evin içerisinde bulunan gence camdan doğrulttuğu silah ile kurşunlar yağdırmaya başlayan zanlı, saldırı sonrası olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Evinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı

"ANNE BEN ÖLÜYORUM"

Niyazi Ustahüseyin’in ise kalbine 2, koluna 2, böbreğine ise 1 kurşun isabet ederek ağır yaralandı. Can havliyle sürünerek odadan çıkan genç, yan odada oturan annesine yönelerek “Anne ben ölüyorum.” dedikten sonra yere yığıldı.

Evinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı

HAYATINI KAYBETTİ

Dehşete kapılan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Niyazi Ustahüseyin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı

SALDIRGAN ARANIYOR

Olayın ardından polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek evde ve bahçede bir süre inceleme yaptı. Kovanları toplayarak çevrede geniş çaplı inceleme başlatan polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Evinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı

Evinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı

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