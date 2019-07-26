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Evinde rahatsızlanan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

84 yaşındaki yaşlı kadın rahatsızlanınca yardımına itfaiye yetişti.

İHA | 26.07.2019 - 05:53..
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İstanbul Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi Pembe Ay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında evinde rahatsızlanan 84 yaşındaki Şükran Çınar isimli kadın, üst komşusu olan Nuray Soybay’ı telefon ile aradı. Şükran Çınar, üst komşusuna rahatsızlandığını ve kızına haber verilmesi istediğini söyledi.

Bunun üzerine üst komşu Nuray Soybay, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Hasta olduğundan dolayı kapıyı açamadığını anlayan komşu Nuray Soybay durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

CAMDAN GİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri birinci katın camında girerek yaşlı kadını evden çıkardı.

Hastalanan kadın ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
Yaşlı kadının üst komşusu Nuray Soybay, yaşlı kadının kendisine telefon ettiğini ifade ederek, “Telefonum çaldı, 3’e çeyrek vardı. Çok fenayım dedi. Kızımı arar mısınız dedi? Aradım işte itfaiyeler hepsi geldiler. Ben üst komşusuyum” şeklinde konuştu.

Evinde rahatsızlanan yaşlı kadını itfaiye kurtardı VİDEO

Evinde rahatsızlanan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Evinde rahatsızlanan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

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