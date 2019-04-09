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Kendi evinde tüfekle vurularak can verdi

Afyonkarahisar’da, 65 yaşındaki İsa Yüce kendi evinde tek el ateşle vurulmuş halde bulundu.

İHA | 09.04.2019 - 16:19..
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Sandıklı ilçesine bağlı Yumruca köyünde evinin yatak odasında tüfek ile bir el ateşle vurulmuş halde bulunan İsa Yüce’nin (65) öldüğünü öğle saatlerinde fark eden ailesi jandarmaya haber verdi.

VURULDUĞU SİLAH OLAY YERİNDE YOK

Sandıklı Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri ekiplerinin yaptığı inceleme soncunda ölen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kendi evinde tüfekle vurularak can verdi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayette kullanılan silah olay yerinde bulunamazken, olayla ilgili şüpheli olarak ölen şahsın 40 yaşındaki oğlu M. Yüce jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kendi evinde tüfekle vurularak can verdi

Kendi evinde tüfekle vurularak can verdi

Kendi evinde tüfekle vurularak can verdi

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