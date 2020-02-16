Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma

1 46 yıldır baba mesleği: Zamana direnen saat tamircisi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 60 yaşındaki Berces Şimşek, 46 yıldır küçük dükkanında eski ve bozulan saatleri tamir ediyor.

2 Emlak ofisinden 3.5 milyon liralık kobra zehri çıktı Adana'da bir emlakçıya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan kobra zehri ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

3 Liverpool, ligde galibiyet serisini 17'ye çıkardı İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında lider Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi yenerek zirvedeki yerini pekiştirdi.

4 PSG-Amiens maçında 8 gol Fransa Birinci Futbol Ligi'nde lider Paris Saint-Germain, deplasmanda ligin düşme hattındaki Amiens ile 4-4 berabere kaldı.

5 Bekçileri bıçakla yaralayan saldırgan vuruldu Bahçelievler'de GBT sorgusu yapan bekçileri bıçakla yaralayan saldırgan, yaralı bir bekçi tarafından tabanca ile bacağından vurularak yakalandı.

6 Antalya’da üç ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı Finike-Elmalı karayolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında ise 8 kişi yaralandı.