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Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma

Terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen teröristi evinde saklayan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.

AA | 16.02.2020 - 02:49..
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Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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TERÖRİSTİ EVİNDE SAKLADI

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist Y.D. gözaltına alınmıştı.

Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç

Terörist Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.

Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma

Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma

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