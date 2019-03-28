Evinde uyuşturucu serası kurdu, hiçbir masraftan kaçınmadı

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde annesiyle birlikte yaşayan Gökhan K.'nin (33), uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

EVİNE UYUŞTURUCU SERASI KURDU

Polis bir süre takipten sonra, Gökhan K.'ni evine baskın yaptı. Yapılan baskında polis, zanlının eve 30 bin liraya harcayarak Hint keneviri serası kurduğunu tespit etti. Gökhan K.'nin kaliteli esrar üretebilmek için hiçbir masraftan kaçmadığı, portatif elbise dolabının içine yaptığı havalandırma, nemlendirme ve ışıklandırma sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Ayrıca zanlının, özel malzemelerle hem susuz hem de topraksız bir şekilde üretim yaptığı da saptandı.

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMADI

Evde yapılan aramada ise havalandırma ve iklimlerdirme cihazları, ısı ve nem ölçer aletleri, atom mercek, mikroskobik el merceği, ışıklandırma ve bol miktarda sulu gübre ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.