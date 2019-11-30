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Kocaeli'de evinde uyuşturucu yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA | 30.11.2019 - 04:26..
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde C.Ö. isimli bir şahsın evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

YETİŞTİRME DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahsın kenevir yetiştirmek için kullandığı çok sayıda düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ö., yapılan sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Kocaeli'de evinde uyuşturucu yetiştiren şahıs gözaltına alındı

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