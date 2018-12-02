Evine ateş eden şahısı öldürdü

Karaman'da, evine kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla ateş eden husumetlisi Hamza Aylak'ı, av tüfeğiyle karşılık verip öldüren Veli Kılış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KURUSIKI İLE ATEŞ ETTİ

Olay, cuma günü saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil kaporta ustası evli Hamza Aylak, aralarında husumet bulunan Veli Kılış'ın evinin önüne gidip, kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla ateş açtı.

VÜCÜDUNA 13 SAPMA İSABET ETTİ

Birinci kattaki evine ateş çılan Kılış da balkona çıkıp av tüfeğiyle karşılık verdi. Saçmaların isabet ettiği Aylak, kanlar içinde yere yığıldı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülürken Aylak'ın yolda kalbi durdu. Yapılan müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Aylak, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 13 saçma isabet ettiği saptanan Hamza Aylak, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

"PİŞMANIM"

Kaçan Veli Kılış, olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede, saklandığı inşaatta yakalanarak gözaltına alındı. Kılış, emniyetteki ifadesinde, ''Karşımdaki kişinin elindeki tabancanın kurusıkıdan bozma olduğunu bilmiyordum. Bana ve evime ateş açtığı için karşılık verdim. Amacım korkutmaktı. Pişmanım'' dedi. İşlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Veli Kılış, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.