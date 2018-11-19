Evine balkondan girmek isterken aşağı düştü

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katından bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 21 yaşındaki Buse Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
APARTMAN BOŞLUĞUNDAKİ BALKONDAN DAİRESİNE GEÇMEYE ÇALIŞTI
Genç kadının, anahtarını içeride unuttuğu için apartman boşluğundaki balkondan kendi dairesinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada düştüğü anlaşıldı.
B.K’ın erkek arkadaşı, kız arkadaşının cesedinin başında gözyaşlarına boğulurken ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.