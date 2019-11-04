taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6971
Euro
6.3639
Altın
1511.27
Borsa
99686.96
Gram Altın
276.752
Bitcoin
52408.13

Evine balkondan girmeye çalışan adam hayatını kaybetti

Samsun'da ailesi ile yaşayan yaşlı adam, 3. kattan ikinci katın balkonuna iple sarkarak inmek isterken düşerek yaşamını yitirdi.

İHA | 04.11.2019 - 12:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Samsun'da İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde, yaşlı adam anahtarını evde unutunca 3. kattan ikinci katın balkonuna iple sarkarak inmek isterken düşerek ağır yaralandı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

76 yaşındaki Mehmet Seven, eşi ile birlikte pazara gitti. Pazardan dönünce evin anahtarını içeride unuttuğunu fark eden 4 çocuk babası Mehmet Seven, 3. katın balkonunun demirine bağladığı iple 2. kattaki evinin balkonuna girmeye çalışırken tuttuğu ip elinden sıyrılarak beton zemine düştü.

Evine balkondan girmeye çalışan adam hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan yaşlı adam, ekipler tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Seven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kırmızı kategoride aranan Müsluh İke öldürüldü

Kırmızı kategoride aranan Müsluh İke öldürüldü

218
HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

385
Emre Belözoğlu yine küfretti

Emre Belözoğlu yine küfretti

136
HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

93
ABD ordusunun Suriye'ye dönüşü devam ediyor

ABD ordusunun Suriye'ye dönüşü devam ediyor

74
Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

83
Türkiye, Afganistan'dan çoban ithal edecek

Türkiye, Afganistan'dan çoban ithal edecek

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir