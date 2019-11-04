Evine balkondan girmeye çalışan adam hayatını kaybetti

Manisa'da yaşayan bir kadın, kendisine şiddet uygulayan eşini ısırdığı için 3 bin lira, 3 yıl sonra da saksı fırlattığı için 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kendisini döven eşine karşı koyduğu için ceza aldı

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Varol Yaşaroğlu ile Mor Bir Fil Gördüm Sanki 7 üzerine söyleşi

Mor Bir Fil Gördüm Sanki 7 ile TÜYAP’ta yine izdihama sebep olan Varol Yaşaroğlu ile kitabını, çizimlerini ve çok daha fazlasını konuştuk…