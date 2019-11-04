Evine balkondan girmeye çalışan adam hayatını kaybetti

Samsun'da İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde, yaşlı adam anahtarını evde unutunca 3. kattan ikinci katın balkonuna iple sarkarak inmek isterken düşerek ağır yaralandı.
BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
76 yaşındaki Mehmet Seven, eşi ile birlikte pazara gitti. Pazardan dönünce evin anahtarını içeride unuttuğunu fark eden 4 çocuk babası Mehmet Seven, 3. katın balkonunun demirine bağladığı iple 2. kattaki evinin balkonuna girmeye çalışırken tuttuğu ip elinden sıyrılarak beton zemine düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan yaşlı adam, ekipler tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Seven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.