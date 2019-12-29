taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

Evine giren hırsızı övdü: Temizmiş

Karabük'te bir eve giren hırsızlar, ne var ne yok talan etti. Evin sahibi kadın ise "Evi kirletmemiş. Ayakkabısıyla girmemiş, temiz hırsızmış." dedi.

DHA | 29.12.2019 - 14:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Karabük- Kastamonu yolu üzerindeki Sarıahmetli köyünde, kış döneminde boş olan 6 eve, hırsız girdi.

Hırsızlar, girdikleri evlerden televizyon, saat ve matkap çaldı.

Evine giren hırsızı övdü: Temizmiş

HIRSIZLAR ARANIYOR

Köydeki arsasının ölçümünü yaptırmak için İstanbul'dan gelen Fatma Gölçeker (75), evinin kapısını açınca hırsız girdiğini anladı. Gölçeker'in haber verilmesiyle gelen jandarma ekipleri, pencere, kapı ve balkondan 6 eve giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Evine giren hırsızı övdü: Temizmiş

"TEMİZ HIRSIZMIŞ"

Evine hırsız girdiğini duyunca İstanbul'dan köye gelen 62 yaşındaki Nuriye Çınar ise "Bir şeyler almış mı diye merak edip, geldik. Bir eşya almamış ama pencereyi kırarak zarar vermiş. Keşke burayı da kırmasaydı. Para, altın aramış. Değerli bir şey ne arar köyde? Demir korkuluğu söküp, pencereyi kırdıktan sonra içeri girmiş. Evi kirletmemiş. Ayakkabısıyla girmemiş. Temiz hırsızmış. Hırsız derken, bir şey de almamış. Hiçbir yer kirlenmemiş. Ayakkabıyla gezseydi, batırırdı halıları." dedi.

Evine giren hırsızı övdü: Temizmiş

"PARA VE SİLAH ARIYORLARDI"

Fatma Gölçeker ise "Kapıyı açtığımda her taraf dağınıktı. Jandarmayı aradık. 2 kol saati, 1 matkap yok. Kardeşimin evine de girmişler. Televizyonu vardı, o yok. Başka evlere de girilmiş ama bir şey alınmamış, karıştırılmış. Para, altın, silah gibi şeyler arıyorlardı herhalde." diye konuştu.

Evine giren hırsızı övdü: Temizmiş

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ozan Tufan'ın yeni kız arkadaşı

Ozan Tufan'ın yeni kız arkadaşı

81
Beren Saat, Netflix'teki eşcinsel içerikleri savundu

Beren Saat, Netflix'teki eşcinsel içerikleri savundu

253
Doğu Perinçek şarkı söylemeye çalıştı

Doğu Perinçek şarkı söylemeye çalıştı

47
Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

182
Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

91
Ümraniye'de Noel baba tartışması

Ümraniye'de Noel baba tartışması

541
Arda Turan çalışmalarına devam ediyor

Arda Turan çalışmalarına devam ediyor

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir