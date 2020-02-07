Evine giren hırsızı yol ortasında yakaladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan bir kişinin evinden televizyon çalınmış, hırsız ise kaçmıştı.

Sonrasında evine giren kişinin E.G. olduğu yönünde duyum alan mağdur, 5 Şubat 2020 akşamı Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi’nde yürüdüğü sırada söz konusu şüpheliye rastladı.

YOL ORTASINDA YAKALADI

Yol ortasında hırsızı ile karşılaşan mağdur, yakalayarak zaman kaybetmeden polis merkezini aradı. Durumu öğrenen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek şüpheliyi aldı. Söz konusu şahsın, mağdurun evine giren kişi olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi polis merkezine getirdi.

MUSLUKLARI DA O ÇALMIŞ

Ayrıca suça sürüklenmiş çocuk olan E.G., Keşan’da daha önce gerçekleşen camiden musluk çalınması olayının da faili olduğunu itiraf etti. Yakalanan E.G. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.