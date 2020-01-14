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Evine gizlice giren erkek arkadaşı defalarca bıçakladı

Akhisar ilçesinde bir kadın, evine balkondan gizlice giren erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

İHA | 14.01.2020 - 10:48..
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Zeki C., kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi Deniz Gezginci'nin (36) Hürriyet Mahallesi'ndeki evine gizlice girdi.

UYURKEN BIÇAKLADI

Balkondan eve giren Zeki C., uyuduğu sırada Deniz Gezginci'yi defalarca bıçakladı. Ardından evden ayrılan Zeki C., polise teslim oldu.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Öte yandan, durumun anlaşılması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Zeki C.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Evine gizlice giren erkek arkadaşı defalarca bıçakladı

Evine gizlice giren erkek arkadaşı defalarca bıçakladı

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