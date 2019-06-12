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Evinin altında define arayan şüpheliler yakalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak kazı yaparak define arayan ve gözaltına alınan şüpheliler, serbest bırakıldı.

İHA | 12.06.2019 - 15:28..
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Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde, evinin altında define arayan ve yaklaşık 40 metrelik tünel kazan S.O, C.O ve İ.U isimli 3 kişi yakalandı.

SERBEST KALDILAR

Polis ekipleri, yakalanan şahıslar ile birlikte kaçak kazıda kullanılan hilti, tüp ve çok sayıda gaz maskesi ele geçirdi. Komşularının yaptığı ihbar üzerine yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Evinin altında define arayan şüpheliler yakalandı

EV ÇÖKEBİLİR

Bu arada yetkililer, kaçak kazının yapıldığı ve 40 metre uzunluğunda tünelin açıldığı evin çökme tehlikesi bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili olarak Nevşehir Müze Müdürlüğü tarafından da soruşturma başlatıldı.

Evinin altında define arayan şüpheliler yakalandı

Evinin altında define arayan şüpheliler yakalandı

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