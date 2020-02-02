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Evinin balkonundan dükkanın tentesine düştü

Kocaeli'de dairesinin balkonundan dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düşen 1 çocuk annesi Suna Cansız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA | 02.02.2020 - 19:47..
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonuna çıkan Suna Cansız, dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düştü.

BAYGIN HALDE KURTARILDI

Cansız'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla baygın haldeki Suna Cansız, kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cansız, daha sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü -1

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü -2

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü -3

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